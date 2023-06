Leider Christophe Laporte troeft Dylan Groenewegen af in sprintetappe Dauphiné

Column Thijs Zonneveld | De Nederland­se fietscul­tuur brokkelt af zonder dat we het zelf doorhebben

Columnist Thijs Zonneveld is in de Verenigde Staten om deel te nemen aan Unbound, 's werelds grootste gravelwedstrijd. Het valt hem op dat we net als de Amerikanen steeds vaker voor de auto kiezen in plaats van voor de fiets. Een zorgelijke ontwikkeling.