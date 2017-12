Lezer ziet Dumoulin het liefst in de Tour de France

Dumoulin heeft zelf de knoop al doorgehakt, maar pas in januari wil hij het wereldkundig maken. Tot die tijd blijft het de grote vraag: start hij komende zomer in de Tour de France of gaat hij proberen voor de tweede maal op rij de Giro d'Italia te winnen. Of misschien wel allebei?



Omdat wij - ongeduldige wielerfans als wij zijn - het antwoord niet konden afwachten vroegen we het de lezer. En het antwoord is duidelijk: liefst 62% vindt dat Dumoulin vol voor de Tour moet gaan. Een minderheid van 22% houdt het op de dubbel Giro-Tour. En slechts 16% wil dat Dumoulin nogmaals inzet op de roze trui komend jaar.



Wat het uiteindelijk gaat worden? Tom houdt de spanning er voorlopig nog even in.