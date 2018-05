Ligthart twittert vanuit ambulance na spectaculaire crash

Gepikeerde Hinault: Froome hoort niet in lijstje Mer­ckx-Hinault

28 mei Drie verschillende grote rondes op rij winnen, het was tot gisteren enkel Bernard Hinault (63) en Eddy Merckx (72) gegeven. Vanaf nu staat ook Chris Froome (33) in dat lijstje. ,,Niet voor mij", zegt een boze Hinault. ,,Hij had nooit mogen starten in de Giro."