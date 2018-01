Ligtlee grijpt ook op keirin naast WK-ticket

Ze had op het podium moeten eindigen voor een startbewijs voor de WK eind februari in Apeldoorn. Een dag eerder kon Ligtlee op de sprint evenmin een vereiste medaille pakken. Ze werd in de kwartfinales uitgeschakeld.



Matthijs Büchli behaalde zondag voor de derde keer goud. Hij zegevierde op de sprint. In de finale versloeg Büchli de Litouwer Vasilijus Lendel in de eerste twee races. Theo Bos behaalde brons op dit onderdeel. Büchli won eerder in Minsk de teamsprint met zijn ploeg BEAT Cycling Club en de keirin.



Jan Willem van Schip veroverde op het omnium zijn tweede gouden medaille, na winst vrijdag op de puntenkoers. Kirsten Wild pakte met Amy Pieters zilver op de madison. Wild won in Minsk goud op de puntenkoers en op het omnium.