Lijdt Jumbo-Visma reputatieschade na dopinggeval? ‘Goed dat de ploeg meteen open is’

Een dopinggeval bij Jumbo-Visma : de Nederlandse ploeg van Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard en Giro d’Italia-winnaar Primoz Roglic heeft de Duitser Michel Hessmann voorlopig geschorst, omdat het medicijn diuretec in zijn urine is aangetroffen. Dat is gezien de reputatie van de wielersport voer voor speculaties en vooroordelen, maar hoe kunnen we nu het beste naar de situatie kijken? Een analyse in vier vragen.

1. Wat is er precies gebeurd?

Michel Hessmann is betrapt op het gebruik van diuretec. ,,Er is urine bij de renner afgenomen door de Duitse dopingautoriteit of de UCI”, legt Dopingautoriteit-voorzitter Vincent Egbers uit. ,,Dat is over twee flesjes verdeeld. Zijn A-monster is geanalyseerd en daar kwam dit uit. Als de wielrenner op voorschrift van zijn arts het medicijn gebruikt, dan had hij direct een ontheffing moeten aanvragen. Daarom heeft hij een brief gekregen.”

De 22-jarige Duitser, die dit jaar bij zijn groterondedebuut 33ste werd in de Giro d’Italia die teamgenoot Primoz Roglic won, is daarmee dus op de hoogte gebracht van zijn positieve dopingtest. Zijn ploeg Jumbo-Visma heeft hem als reactie daarop meteen voor onbepaalde tijd geschorst.

2. Wat betekent dit?

,,Nu is de fase aangebroken waarin de renner zelf kan verklaren hoe het zit”, vertelt Egbers. ,,Nu moet blijken of dit een kleine misstap is van hemzelf of dat er meer aan de hand is. Heeft hij een doktersadvies gekregen voor dit middel, maar is hij vergeten ontheffing aan te vragen? We maken dat eigenlijk nooit mee, maar heeft hij misschien een voedingssupplement genomen dat vervuild was? Het B-monster kan ook nog geanalyseerd worden, om te kijken of er misschien iets is fout gegaan bij de eerste test. De fase van onderzoek is in elk geval aangebroken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tijdens dat proces staat Hessmann sowieso langs de zijlijn. De kans is groot dat dit verstrekkende gevolgen voor hem heeft, gezien het zero tolerance-beleid dat zijn ploeg voert. Ook een kleine misstap kan dan niet door de vingers worden gezien. Het is dan ook maar zeer de vraag of de onderzoeksfase er nog toe kan leiden dat Hessmann zijn contract bij Jumbo-Visma behoudt.

3. Moeten we hiervan schrikken?

,,Ik schrok er wel van”, reageert Egbers. ,,Ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren bij een renner van een ploeg die heel professioneel is en heel open is over doping.” Dat zal de reactie van veel wielerliefhebbers zijn. Gezien de reputatie van de sport zijn conclusies snel getrokken. De uitzonderlijk goede prestaties van de kopmannen van Jumbo-Visma zorgden de laatste maanden toch al voor speculaties. Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard heeft daarop al gereageerd en aangegeven dat hij de vraagtekens gezien de geschiedenis van het wielrennen volkomen begrijpt. De Deen zweert nooit iets gebruikt te hebben en dat ook nooit te zullen doen. Toch is ook hij indirect de dupe van de positieve test van zijn teamgenoot.

4. Wat betekent dit voor de reputatie van Jumbo-Visma?

Bij het grote publiek zou die een flinke deuk kunnen oplopen. ,,Maar daar moeten we echt mee oppassen”, nuanceert Egbers. ,,Ik ben bijvoorbeeld heel blij met de openheid van Jumbo-Visma. En van het middel zelf ga je ook echt niet harder fietsen. Het drijft vocht af als je bijvoorbeeld te veel vocht in je longen hebt. Het staat op de lijst met verboden middelen omdat het eerder dopinggebruik zou kunnen maskeren. Maar daarover is het woord nu aan de renner. Jumbo-Visma heeft in ieder geval meteen openheid gegeven over deze situatie en dat is positief.”