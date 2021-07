Limburgse wielerkoers afgelast door wateroverlast, ook voetbalclubs geteisterd door noodweer

,,Het is voor ons een ramp, maar die valt in het niet bij de ramp die hier momenteel in de hele regio plaatsvindt”, aldus koersdirecteur Roy Packbier. Eerder op de dag zei Packbier al dat 40 tot 50 procent van het parcours onder water staat. ,,Maar er zit ook een moreel aspect aan. We willen niet een wielerwedstrijd organiseren in een rampgebied.”

Voor zaterdag stond een toertocht op het programma, waarvoor 1500 fietsers zich hadden ingeschreven. Zondag zou de Volta Limburg Classic voor mannen (175 deelnemers) en vrouwen (150) worden verreden. Onder anderen Europees kampioen Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Fernando Gaviria en Nederlands kampioen Timo Roosen stonden op de startlijst.



Vorig jaar ging de wedstrijd ook niet door, toen vanwege de coronacrisis.

Voetbalclubs

Ook de voetbalclubs in het zuiden van Limburg hebben last van de regen en het hoge waterpeil. Roda JC moest donderdag de training schrappen, omdat de velden niet bespeelbaar zijn. Fortuna Sittard week uit naar een kunstgrasveld. ,,Hopelijk is het ergste nu achter de rug”, zegt een woordvoerder van Roda JC. Het stadion van de club uit Kerkrade ligt iets hoger en heeft dus geen last van het fors gestegen waterpeil in Zuid-Limburg. Wel is de aanleg van het nieuwe natuurgrasveld twee dagen stilgelegd. ,,We hopen dat dit vrijdag weer opgepakt kan worden.” Het veld moet eind deze maand klaar zijn. Roda JC speelt de eerste thuiswedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie op 13 augustus tegen Excelsior.

Eredivisieclub Fortuna Sittard heeft relatief weinig last van het noodweer. ,,Bij ons valt het enorm mee, zeker als je het afzet tegen Heerlen en Kerkrade”, aldus een woordvoerder. ,,Op het trainingsveld is wel dusdanig veel water gevallen dat we moesten uitwijken naar kunstgras.” Fortuna speelt zaterdag op natuurgras een besloten oefenwedstrijd tegen de Belgische club Beerschot.

MVV uit Maastricht beschikt in stadion De Geusselt over een kunstgrasveld en kan donderdag dus ‘gewoon’ trainen, aldus een woordvoerder. ,,Het stadion ligt op zo’n 700 meter van de Maas, maar de rivier is hier heel breed. We verwachten dus geen problemen. Het regent al drie dagen onophoudelijk, maar op het kunstgras kunnen wij altijd trainen.” Donderdag staat een uitlooptraining op het programma, na de verloren oefenwedstrijd een dag eerder in Nieuwegein tegen Almere City FC (0-3). Maandag oefent MVV in België tegen Racing Genk, de ploeg van trainer John van den Brom.