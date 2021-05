LIVE | Apocalyptische weersomstandigheden in Koninginnenrit, wie trotseert de elementen?

Test voor Giro Simon Yates eindwin­naar Ronde van de Alpen, aanval loont in slotrit voor Grossschart­ner

23 april Simon Yates heeft de eindzege gepakt in de Ronde van de Alpen. De Brit van Team BikeExchange zag zijn leiderstrui in de heuvelachtige vijfde en laatste etappe niet meer in gevaar komen. De slotrit werd gewonnen door de Oostenrijker Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe), die al vroeg in de 121 kilometer lange etappe in de aanval ging.