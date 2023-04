LIVE Brabantse Pijl | Wie is de sterkste op zwaar parkoers vol heuvels en kasseien?

met video Jonas Vingegaard kan hattrick niet voltooien in Ronde van Baskenland: Sergio Higuita grijpt etappezege

Jonas Vingegaard heeft niet voor de derde dag op een etappe in de Ronde van Baskenland gewonnen. In de rit van 166 kilometer van en naar Amorebieta-Etxano bleek de Colombiaan Sergio Higuita in een uitgedund groepje de rapste in de sprint. Vingegaard behield wel zijn leiderstrui.