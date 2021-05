LIVE | Dauphiné van start met heuvelrit in en rond Issoire, wie pakt eerste gele trui?

Column Thijs Zonneveld | Remco Evenepoel ging het roze pakken, dat kon niet anders

21 mei Ondanks een wat mindere dag in de Giro steekt columnist Thijs Zonneveld zijn bewondering voor Remco Evenepoel niet onder stoelen of banken. ‘Door al die focus op het roze - en het tijdsverlies van woensdag - wordt er voorbijgegaan aan hoe hard dat kereltje in deze Giro rijdt zónder één koersdag als voorbereiding. Nog nooit zoiets gezien.’