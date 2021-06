LIVE | De Ronde van Zwitserland gaat zonder Van der Poel verder

In de Ronde van Zwitserland staat vandaag de zesde etappe op het programma. Mathieu van der Poel verscheen niet meer aan de start. Hij is licht verkouden en neemt met het oog op de Tour de France geen risico. De rit van vandaag gaat over 130 kilometer van Andermatt naar Sedrun, net als gisteren gaat het over bergachtig terrein. Volg hierboven via onze livewidget het verloop in de koers.