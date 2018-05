LIVE: Drie man vooruit, peloton trekt door Negev-woestijn

Wat kan het Gi­ro-peloton vandaag verwachten?

8:09 Met Tom Dumoulin weer in het vertrouwde tenue van zijn werkgever Sunweb wordt vandaag de laatste etappe van de Ronde van Italië op Israëlische bodem verreden. De rit gaat van Beer Sheva naar Eilat over 229 kilometer en is daarmee de op een na langste etappe in deze Giro. Naar verwachting wordt het net als zaterdag een rit waarin de sprinters om de zege gaan strijden.