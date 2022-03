LIVE | Drie vluchters rijden weg bij peloton, Nederlander Molenaar zakt terug

Hoe Jum­bo-Vis­ma op dag één van Pa­rijs-Ni­ce iedereen uit het wiel reed: ‘Was ongeloof­lijk om te doen’

Dag één van Parijs-Nice 2022 gaat de boeken in als de coup van Jumbo-Visma. Op een klimmetje vlak voor de finish reden Primoz Roglic, Wout van Aert en Christophe Laporte - de uiteindelijke ritwinnaar en geletruidrager - van alles en iedereen weg en kwamen ze samen over de finish. ,,Christophe was gewoon de sterkste.”

7 maart