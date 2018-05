LIVE: Etappe 17 buitenkansje voor vrijbuiters

Dumoulin

Krachten sparen, genieten van de mooie omgeving langs het Gardameer en heelhuids in Iseo aankomen. Dat is het devies voor Tom Dumoulin vandaag.



In de derde week van de Giro is met een achterstand van 56 seconden op klassementsleider Simon Yates nog niets verloren, zo beseft Dumoulin zelf ook. ,,Vandaag probeert het team zoveel mogelijk energie te sparen voor de krachtmetingen die nog komen op weg naar Rome. Daar zullen we pas zien hoe de zaken er voor staan."