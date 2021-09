LIVE | Evenepoel razendsnel bij WK tijdrijden in eigen land, Van Emden onderweg namens Nederland

Tourwin­naar Pogacar ontbreekt met zijn vriendin in gemengde tijdrit EK wielrennen

8 september Hoewel de Sloveense wielerbond wel een ploeg had ingeschreven voor de gemengde ploegentijdrit bij de EK wielrennen in Trento, ontbreekt het land met Tourwinnaar Tadej Pogacar woensdag op de definitieve startlijst. Dat voorkomt dat Pogacar samen met zijn vriendin Urska Zigart in actie komt.