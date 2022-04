LIVE | Favorieten op kasseien in tweede editie Parijs-Roubaix voor vrouwen

Video Mathieu van der Poel: ‘Ben realis­tisch genoeg om te weten dat ik niet alles kan winnen’

Mathieu van der Poel slaagde er een week na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen niet in om nog een klassieker op zijn naam te schrijven. In de Amstel Gold Race moest hij genoegen nemen met de vierde plaats. ,,Ik ben realistisch genoeg om te weten dat je niet alles kan winnen”, bleef Van der Poel nuchter. ,,De kans is nog altijd groter dat je niet wint dan dat je wel wint.”

10 april