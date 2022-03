LIVE | Finish bergop in Parijs-Nice: wie doet goede zaken in strijd om gele trui?

Ritzege McNulty in Pa­rijs-Ni­ce na knappe solo, Van Aert draagt trui over aan Roglic

De Amerikaan Brandon McNulty heeft de vijfde etappe van de rittenkoers Parijs-Nice gewonnen. Het was een rit door heuvelland van Saint-Just-Saint-Rambert naar Saint-Sauveur-de-Montagut over een kleine 190 kilometer. McNulty, die rijdt voor UAE Team Emirates, was op de hellingen kort voor de finishplaats weggereden uit een kopgroep.

10 maart