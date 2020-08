LIVE | Froome lost heel snel op slotklim, Formolo ruikt etappezege

Dauphiné Indrukwek­ken­de Roglic bezorgt Jum­bo-Vis­ma op Col de Porte opnieuw een zege

13 augustus Jumbo-Visma blijft maar winnen en indruk maken. Woensdag won Wout van Aert de openingsrit in het Critérium du Dauphiné door in een sprint heuvelop toe te slaan, diezelfde dag schreef George Bennett Gran Piemonte op zijn naam en een dag later deelt Primoz Roglic een gevoelige klap uit aan Ineos.