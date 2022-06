LIVE | Geraint Thomas jaagt in afsluitende tijdrit op gele leiderstrui van Sergio Higuita

Vandaag valt in de Ronde van Zwitserland de beslissing. In een door corona geplaagde editie begint Sergio Higuita als leider aan de 25,6 kilometer lange afsluitende tijdrit, maar tijdritspecialist Geraint Thomas hijgt in zijn nek. Wie wordt de opvolger van Richard Carapaz? Volg de ontknoping hier.