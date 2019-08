LIVE | Gesink na razendsnelle beginfase mee in ontsnapping

Jakobsen straalt na etappezege: ‘Ik drukte mijn fiets op het juiste moment naar voren’

27 augustus Fabio Jakobsen heeft zijn eerste etappezege in een grote ronde te pakken. De 22-jarige wielrenner uit Heukelum was in de vierde etappe van de Vuelta in de sprint net te sterk voor de Ier Sam Bennett. ,,Ik ben pas 22 jaar, dus mooi om dit nu ook op mijn palmares te hebben.”