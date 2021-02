LIVE | Grote groep met toppers richting finishplaats in eerste voorjaarsklassieker

Van der Poel krijgt opvallende rol in Ronde van de Emiraten

21 februari Mathieu van der Poel is vrijwel iedere koers die hij rijdt de kopman van zijn ploeg, maar in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten schikt de alleskunner op de fiets zich in de rol van ‘meesterknecht’. ,,Ik ben hier als onderdeel van de sprinttrein voor Jasper Philipsen”, zei Van der Poel over zijn Belgische teamgenoot bij Alpecin-Fenix.