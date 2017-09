LIVE: Grote groep met Trentin en Tolhoek slaat slag

Denifl wint na lange vlucht, Froome kent slechte dag

6 september Stefan Denifl heeft via een lange ontsnapping de 17de etappe gewonnen, een rit over 180,5 kilometer met aankomst op een supersteile muur. Leider Chris Froome kende een slechte dag en verloor tijd, terwijl Wilco Kelderman zijn derde plek in het klassement behield.