LIVE | Grote kopgroep met twee Nederlanders dendert over kasseien in verregende Parijs-Roubaix

Superta­lent Kooij grijpt naast tweede profzege en maakt flink misbaar

28 september Olav Kooij is er net niet in geslaagd om in de Ronde van Kroatië zijn tweede profzege te boeken. De 19-jarige sprinter van Jumbo Visma moest zijn meerdere erkennen in Phil Bauhaus, maar maakte daarbij flink misbaar. In de Ronde van Sicilië won Juan Sebastián Molano de eerste rit.