LIVE | Kansen voor sprinters in voorlaatste etappe van de Ronde van het Baskenland

Teunissen keert terug in koers met veelbespro­ken Groenewe­gen: ‘Hopen draad weer op te pakken’

7 april Zijn wielervoorjaar is door een val verpest. Daarom is het uitstellen van kasseienklassieker Parijs-Roubaix voor Mike Teunissen (28) wél goed nieuws. In mei maakt hij zijn rentree in de Ronde van Hongarije, samen met sprintmaatje Dylan Groenewegen die dan terugkeert na zijn veelbesproken schorsing.