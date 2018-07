LIVE: Kasseienrit ontaardt in slagveld, Groenewegen hard ten val

Favorieten gaan vandaag angstig over de steentjes

11:37 De vijftien kasseistroken in de etappe van vandaag naar Roubaix zullen bepalend worden in deze Tour. Alle klassementsrenners, ook zij die de schoonheid inzien van het rijden over stenen, vrezen deze dag. Eén duw, val of lekke band en hun seizoen is om zeep.