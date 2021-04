LIVE | Kelderman geeft toe op Roglic in tijdrit Baskenland, volg ontknoping hier

Mathieu van der Poel is wel even klaar met de racefiets

10:24 Met het chagrijn van de tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen sluit Mathieu van der Poel zijn voorjaar af. Van de vier grote doelen pakt hij er met winst in Strade Bianche één. Na een intense periode is VDP wel even klaar met die racefiets. Tijd voor zijn geliefde mountainbike.