LIVE | Kleine kopgroep op weg naar finish in koninginnenrit Tirreno-Adriatico

In de Tirreno-Adriatico staat vandaag een pittige bergetappe op het programma. De 4e etappe stuurt de renners over bijna 150 kilometer van Terni naar Prati di Tivo. De start is om 11.45 uur en de finish is naar verwachting rond 16.15 uur. Volg de ontwikkelingen in de koers via onze livewidget.