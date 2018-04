LIVE: Knechten van Martin en Valverde doen kopwerk

Is er ook een Nederlandse kanshebber? Jazeker, Nederland is in deze dagen zo'n beetje hét toonaangevende wielerland dus ook op de Muur van Hoei kunnen we een pion naar voren schuiven. Wout Poels is erg sterk op dit soort klimmetjes. De 30-jarige Limburger werd in 2016 al vierde in de Waalse Pijl. ,,Dat wachten op de Muur van Hoei, ik vind het gaaf'', aldus Poels.