LIVE | Kopgroep met Giro- én Vuelta-winnaar in waterballet, Van der Poel favoriet

Van Vleuten en haar solo voor de eeuwigheid: ‘Dit is de allermooi­ste’

28 september Met de wereldtitel heeft Annemiek van Vleuten (36) de allergrootste prijs gewonnen, waar ze al jaren op jaagt. Haar solo van meer dan honderd kilometer is er een voor de eeuwigheid. ,,In een heel jaar in de regenboogtrui word ik herinnerd aan deze honderd kilometer van vandaag.’’