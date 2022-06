LIVE | Kopgroep van elf pakt vele minuten op peloton richting laatste grote klim

Richard Carapaz slaat Tour over en richt zich op Vuelta

Richard Carapaz slaat de Tour de France deze zomer over. De 29-jarige klimmer uit Ecuador, die onlangs als tweede eindigde in de Giro, richt zich op de Ronde van Spanje in het najaar. ,,Dat is mijn hoofddoel voor de rest van het seizoen”, zei Carapaz bij terugkeer in Ecuador. Hij reed vorig jaar wel de Tour en eindigde toen als derde.

7 juni