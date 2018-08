LIVE | Koproep van zeven, FDJ en BORA controleren

Column Ooit zit het Kelderman een keer mee

Columnist Thijs Zonneveld over pechvogel Wilco Kelderman. 'Dat Richie Porte ook in de kansloze kopgroep van drie zit, in een vlakke rit, wat net zo logisch is als Dafne Schippers die halverwege de 100 meter sprint achteruit begint te hinkelen.'