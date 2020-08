LIVE | Kruijswijk stapt af na valpartij in afdaling, kopgroep vol toppers in loodzware rit

Critérium du Dauphiné Formolo wint, Roglic blijft leiden dankzij oppermach­tig Jumbo

14 augustus De derde etappe in de Dauphiné is gewonnen door Davide Formolo. De 27-jarige Italiaans kampioen van team UAE won solo de bergrit naar Saint-Martin-de-Belleville. De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma was opnieuw oppermachtig en kopman Primoz Roglic behield dan ook probleemloos de gele trui.