LIVE | Loodzware rit in Tirreno-Adriatico, kopgroep rijdt steeds verder weg van peloton

Wereldkam­pi­oen Filippo Ganna wint openings­rit Tirreno-Adriatico

Filippo Ganna heeft de 13,9 kilometer lange openingsetappe in de Tirreno-Adriatico gewonnen. De tweevoudig wereldkampioen in de race tegen de klok was in Lido di Camaiore veel sneller dan Remco Evenepoel, die elf seconden toe moest geven op de Italiaan.

7 maart