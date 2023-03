LIVE Milaan - San Remo | Jan Maas mee in kopgroep, Jumbo-Visma bepaalt tempo in het peloton

Interview Baanrenner Sam Ligtlee nam de moeilijk­ste beslissing in zijn leven: ‘Het ging me steeds meer tegenstaan’

Sam Ligtlee, voormalig wereldkampioen uit Eerbeek, nam begin deze maand een van de moeilijkste beslissingen in zijn leven: hij stopte als baanwielrenner. En dat op zijn 25ste. ,,Mijn moeder zei meteen: ‘Jongen, het is goed zo’.” Over de koek die op is, tranen en hond Pip die hem wel gelukkig maakt.