LIVE: Minuut stilte voor Goolaerts bij start eerste klimklassieker

Geen appel en melk meer voor Dumoulin om nieuw poepincident te voorkomen

10:04 Tom Dumoulin heeft maatregelen genomen om een nieuw poepincident zoals vorig jaar in de Giro te voorkomen. De renner van Sunweb moest vorig jaar in de roze trui de berm in voor een sanitaire stop. Dat kostte hem vorig jaar bijna de eindzege in de Ronde van Italië.