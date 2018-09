LIVE | Mollema springt weg uit kopgroep in afdaling

113 km

De twee Nederlanders in de kopgroep wonnen allebei al eens een rit in de Vuelta; Mollema in 2013 en Van Poppel in 2015. Maar de beide heren weten zich in het gezelschap van erkende rittenkapers.



Liefst 6 van de 12 renners won al eens een rit in de Vuelta: naast de twee Nederlanders zijn dat Nicolas Roche (2 ritzeges), Valerio Conti (1 ritzege), Imanol Erviti (2 ritzeges) en Ben King (2 ritzeges). En dan is Pierre Rolland (met ritzeges in Giro én Tour) natuurlijk ook een gevaarlijke kandidaat.