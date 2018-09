LIVE | Mollema probeert meteen te ontsnappen

Kelderman verwacht zware dag

Wilco Kelderman hoopt vandaag weer richting top tien te sluipen. De Nederlander van Sunweb rekent op een zware dag. ,,Als je kijkt naar het profiel van de rit met 4000 hoogtemeters en de verwachte hitte dan weet je dat het zwaar wordt. Ik kijk ernaar uit'', zei Kelderman, die vrijdag na materiaalpech op achterstand binnenkwam en duikelde in het klassement. Hij staat nu zeventiende op 2.50 van klassementsleider Rudy Molard.



Een dag voor de eerste rustdag in de Vuelta ligt de aankomst van de rit na een klim van een kleine 10 kilometer met een gemiddeld

stijgingspecentage van 7,1 procent. ,,Ik heb er vertrouwen in, voel me goed en geloof in mezelf. Dit ligt me wel'', sprak Kelderman in startplaats Talavera de la Reina. Hij zal zoeken naar een kans om tijd te winnen op renners voor hem in het klassement, maar niet ondoordacht ten aanval trekken. ,,Er is op die slotklim wind tegen, dat legt de koers wellicht een beetje lam. Het is niet echt lekker om daar als aanvaller voorop te rijden. Het is vrij open, de wind zal er een rol spelen.''