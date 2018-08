LIVE | Peloton geeft zeven aanvallers heel snel de ruimte

152 km

Met Thomas de Gendt zit een renners in de kopgroep die weet hoe het is om een rit in de Vuelta te winnen; hij won vorig jaar een rit en pakte zo na de Giro en de Tour óók in de Vuelta een felbegeerde ritzege. Pierre Rolland, ook in de kopgroep, moet enkel in de Vuelta nog eens winnen om ook in alle grote rondes een rit te hebben gewonnen.



Alexis Gougerard won juist in de grote rondes alleen in de Vuelta: in 2015 mocht hij juichen in de negentiende etappe. De vier Spanjaarden vooraan (Sáez, Maté, Lastra en Torres) wonnen nog nooit in een grote ronde.