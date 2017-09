LIVE: Renners onderweg in zware bergrit naar Pandera

Van Vleuten wint na proloog ook tijdrit in Ladies Tour

31 augustus Annemiek van Vleuten (Orica-Scott) heeft na de proloog ook de derde etappe, een tijdrit, in de Boels Rental Ladies Tour gewonnen. De leidster in het klassement was in Roosendaal sneller dan Ellen van Dijk. Door de overwinning loopt Van Vleuten ook uit in het klassement.