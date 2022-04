LIVE | Primoz Roglic verdedigt leiderstrui in lastige slotfase vierde etappe Ronde van het Baskenland

Nieuw succes Pedersen in Sarthe

Mads Pedersen heeft de derde etappe in Circuit Cycliste Sarthe op zijn naam geschreven. De Deense wielrenner van Trek-Segafredo passeerde de finishlijn in Sablé-sur-Sarthe net iets eerder dan de Fransman Kevin Vauquelin, die als laatste was overgebleven van de kopgroep. Vauquelin dacht lange tijd dat zijn voorsprong voldoende was, maar hij moest de zege toch aan Pedersen laten. De Brit Mark Cavendish werd derde.

Pedersen won dinsdag ook al de openingsetappe van Circuit Cycliste Sarthe. Hij behoudt dankzij de winst de leiding in het algemeen klassement. Benoît Cosnefroy uit Frankrijk is tweede en zijn landgenoot Axel Zingle neemt de derde plaats in het klassement in.



De Nederlander Olav Kooij was gisteren de rapste in de tweede etappe van Circuit Sarthe. De 20-jarige renner van Jumbo-Visma moest in de derde rit genoegen nemen met de zesde plaats. Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost kwam als negende over de finish.



De vierdaagse koers eindigt morgen met een glooiende etappe over 173,6 kilometer in de heuvels rond La Chapelle-Saint-Aubin.