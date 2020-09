LIVE | Renners begonnen aan WK, zeven renners aan de leiding

Vos finisht als vierde: ‘Heel mooi om zo het spel te kunnen spelen’

26 september Al drie keer mocht ze op de weg de regenboogtrui in ontvangst nemen, maar zaterdag reed Marianne Vos vooral in dienst van Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. In de voorlaatste ronde zorgde ze er hoogstpersoonlijk voor dat de kopgroep werd gegrepen en sprong Van der Breggen niet veel later definitief weg.