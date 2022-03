LIVE | Renners van start in Strade Bianche, wie wint de koers over de witte grindwegen?

Lars van der Haar sluit zondag veldritsei­zoen af en ondergaat operatie

Europees kampioen veldrijden Lars van der Haar ondergaat over een week een knieoperatie in Herentals. De 30-jarige Nederlander sluit daardoor zondag zijn veldritseizoen af in de wedstrijd om de X2O Badkamers Trofee in Brussel.

11 februari