LIVE Ronde van Zwitserland | Eenkhoorn en Van Aert in kopgroep in loodzware etappe

met video Wieleravon­tuur in VS loopt uit op drama voor columnist Thijs Zonneveld, maar schade valt mee

Het Unbound-avontuur van Thijs Zonneveld is uitgelopen op een drama. De wielrenner en columnist van deze site kwam bij de gravelrace in Kansas zaterdag ten val en liep daarbij een zware knieblessure op. Zonneveld is weliswaar voorlopig uit de roulatie, maar de schade is minder groot dan verwacht.