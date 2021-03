LIVE | Slaat Roglic aanvallen op het geel af in zware bergrit Parijs-Nice?

Voor de renners in Parijs-Nice staat er vandaag een bergrit op het programma. De 7e etappe gaat over zo'n 119 kilometer van Nice naar Valdeblore, met een slotklim van ruim 16 kilometer. Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic verdedigt zijn leiderstrui. De start is om 11.35 uur, waarna de finish rond de klok van 15.00 uur wordt verwacht. Volg de koers via onze livewidget.