LIVE: Terpstra in achtervolging op koplopers in korte Alpenrit

'Dit is niet normaal' Hectische dag voor Dumoulin, Kruijswijk en Mollema

15 juli Tom Dumoulin kwam de zware kasseienrit in de Tour de France vandaag overtuigend door. De Nederlandse kopman van Sunweb kwam gelijktijdig met viervoudig Tourwinnaar Chris Froome over de finish (als negentiende) en ging in tegenstelling tot veel andere renners niet onderuit. Toch was de Limburger niet echt tevreden.