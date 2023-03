LIVE Strade Bianche | Ploeg Van der Poel rijdt op kop in het peloton dat de kopgroep nadert

Mathieu van der Poel is vanmorgen als favoriet van start gegaan in de Strade Bianche. De winnaar van 2021 kende volgens eigen zeggen een vlekkeloze voorbereiding. De start was om 11.45 uur, de finish wordt rond 16.30 uur verwacht. Volg de ontwikkelingen in de livewidget hierboven.