LIVE | Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Remco Evenepoel en Tadej Pogacar van start in Clásica San Sebastián

Julian Alaphilip­pe is leiders­trui Ronde van Wallonië na één dag alweer kwijt

Julian Alaphilippe heeft maar één dag mogen genieten van de leiderstrui in de Ronde van Wallonië. De Fransman zegevierde zaterdag in de openingsetappe op de Muur van Hoei, maar kon zijn trui vandaag niet met succes verdedigen. Oier Lazkano pakt in Hervé de dagwinst.

24 juli