LIVE | Van Aert moet na pech in Bos van Wallers achtervolgen in zware editie

Izagirre onttroont Buchmann in slotrit Ronde van het Baskenland

13 april Emanuel Buchmann is er in de slotrit van de Ronde van het Baskenland niet in geslaagd de eindzege in veilige haven te brengen. De Duitse klassementsleider kon een groepje van ontsnapte favorieten niet volgen in de korte maar zware slotetappe en zag Jon Izagirre er met de eindwinst vandoor gaan. Adam Yates won de rit.