LIVE: Grote voorsprong sterk zestal, zware bergen wachten

Kelderman imponeert in tijdrit en herovert podiumplaats

5 september Wilco Kelderman staat na een uitstekende tijdrit weer virtueel op het podium in de Ronde van Spanje. De Nederlander moest in de 40,2 kilometer lange race tegen de klok alleen de Britse leider Chris Froome boven zich dulden. Kelderman wipt in de stand over Ilnoer Zakarin heen naar de derde plaats.