LIVE | Vijf renners maken nog kans op de winst, ontknoping nadert

Coquard sprint naar ritzege in Route d'Occita­nie

18:22 Bryan Coquard heeft de eerste etappe in de Route d'Occitanie op zijn naam geschreven. De 28-jarige renner van de procontinentale ploeg B&B Hotels - Vital Concept was in de straten van Cazouls-lès-Béziers de sterkste in de sprint.