LIVE | Virtuele Ronde van Vlaanderen massaal bekeken, Williams snijdt in salarissen

Mark Cavendish vocht tegen depressie: ‘Ik had donkere gedachten’

11:26 In een interview met de Engelse krant The Times onthult Mark Cavendish (34) dat hij twee jaar geleden vocht tegen een depressie. De ziekte van Epstein Barr sloeg op dat moment voor een tweede keer toe. ,,Ik had donkere gedachten. In augustus 2018 werd de diagnose van klinisch depressief vastgesteld.” Nu staat de Brit van Bahrain-McLaren ‘aan de andere kant’: ,,Vandaag ga ik op zoek naar de positieve zaken.”